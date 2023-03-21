Хейбати проведет бой с Брандао в Москве

Иранец Мохаммед Хейбати по прозвищу Персидский Дагестанец проведет бой по правилам ММА с экс-бойцом UFC Диего Брандао. Поединок состоится в Москве на турнире Top Fight. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

Хейбати и Брандао сразятся за титул чемпиона Top Fight в легком весе.

На счету 27-летнего Хейбати 4 победы и 2 поражения в ММА. У 35-летнего Брандао 27 побед и 20 поражений.

Всего на турнире будет 100 поединков по правилам ММА. Выступить смогу все желающие — от дебютантов до профессионалов.