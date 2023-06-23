Мохнаткина рассказала об отношениях с бойцом UFC Спиваком

Российский боец PFL Марина Мохнаткина рассказала, что переехала в Лас-Вегас к своему парню, молдавскому бойцу UFC Сергею Спиваку, с которым теперь живет и тренируется.

«Я сейчас тренируюсь уже не во Флориде, а в Лас-Вегасе. Моя жизнь очень сильно поменялась за короткий срок. Я вообще не планировала оставаться в Америке, потому что тренироваться и жить там очень дорогое удовольствие, если нет серьезной финансовой поддержки в виде спонсоров. Три года после развода у меня не было отношений, но сейчас мой молодой человек — боец UFC Сережа Спивак. Мы с ним теперь живем вместе, тренируемся вместе. Он находится в моем углу и поддерживает меня. С такой поддержкой грех не быть чемпионкой», — цитирует Мохнаткину MMA.Metaratings.ru.

Спивак занимает восьмое место в рейтинге тяжеловесов UFC. 2 сентября Он сразится с первым номером рейтинга Сирилом Ганом на турнире UFC в Париже.