0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:37

Романов: «Глупо говорить, что у Волкова нет навыков борьбы»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Молдавский боец UFC Александр Романов поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC Fight Night 221.

— Многие недооценивают его борьбу, — цитирует «РБ Спорт» Романова. — Она на хорошем уровне, есть навыки в бразильском джиу-джитсу. Насколько мне известно, у него коричневый пояс. У Александра 45 профессиональных поединков. Глупо говорить, что у него нет навыков борьбы.

— Вы в одном из прошлых интервью говорили: «Почему вы думаете, что мы будем бороться с Волковым? Может быть, зарубимся в стойке». Можете представить «размахайку» в этом бою?

— Почему нет. Все может быть, это поединок двух заряженных тяжеловесов. Может случиться все что угодно.

Поединок между Романовым и Волковым пройдет в ночь с 11 на 12 марта в Лас-Вегасе (США) на арене The Theater at Virgin Hotels.

34-летний Волков одержал 9 побед в UFC и потерпел 4 поражения. Всего в ММА у россиянина 45 боев: 35 побед и 10 неудач. У 32-летнего Романова только 6 боев в UFC (5-1), в смешанных единоборствах молдаванин одержал 16 побед при одном поражении.

Источник: РБ Спорт
Александр Волков (единоборства)
UFC
ММА
0
Читайте также
Йоханнес Бе играючи одержал победу на Кубке мира. Ему пора в лыжные гонки?
Балотелли опять влип в скандал. За что в Швейцарии жгут его футболки?
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Романов рассказал, почему согласился драться с Волковым

Романов: «Было неприятно, когда Волков проигрывал Блейдсу и Аспиналлу»