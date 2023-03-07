Молдавский: «Для граунд-энд-паунда нужно еще перевести меня, так что пусть Вассел попробует»

Боец Bellator Валентин Молдавский рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка с англичанином Линтоном Васселом.

— В прошлом интервью вы говорили, что главное при подготовке — не перегрузиться. Получилось?

— Да, в этот раз подвелся хорошо, не перегрузился. Была идеальная подготовка без лишнего стресса, — приводит «РБ Спорт» слова Молдавского.

— А акклиматизация прошла хорошо?

— Акклиматизация еще идет, поэтому мы за десять дней и прилетаем. Думаю, ко дню боя все будет отлично.

— «Мой граунд-энд-паунд неизбежен», — цитата Васселла. Что можете ответить на это?

— Хех. Ну для граунд-энд-паунда нужно еще перевести меня, так что пусть попробует.

Поединок между Молдавским и Васселом пройдет 10 марта на турнире Bellator 292.