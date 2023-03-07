0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:52

Молдавский: «Для граунд-энд-паунда нужно еще перевести меня, так что пусть Вассел попробует»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Боец Bellator Валентин Молдавский рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка с англичанином Линтоном Васселом.

— В прошлом интервью вы говорили, что главное при подготовке — не перегрузиться. Получилось?

— Да, в этот раз подвелся хорошо, не перегрузился. Была идеальная подготовка без лишнего стресса, — приводит «РБ Спорт» слова Молдавского.

— А акклиматизация прошла хорошо?

— Акклиматизация еще идет, поэтому мы за десять дней и прилетаем. Думаю, ко дню боя все будет отлично.

— «Мой граунд-энд-паунд неизбежен», — цитата Васселла. Что можете ответить на это?

— Хех. Ну для граунд-энд-паунда нужно еще перевести меня, так что пусть попробует.

Поединок между Молдавским и Васселом пройдет 10 марта на турнире Bellator 292.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valentin-moldavskij-pust-vassel-poprobuet-perevesti-menya-v-parter/
Валентин Молдавский
1
0
Читайте также
Легендарная Чусовитина выиграла две медали на Кубке мира. 47-летняя гимнастка в отличной форме
Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных
«Русская весна» сообщила о переброске ВСУ под Артемовск бронемашин из ОАЭ
Владимир Зеленский и командование украинской армии отказались отходить из Артемовска
Гепатолог назвала способ защититься от болезней печени
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Владимир Минеев, проходящий службу в зоне СВО, представлен к награде

Франсис Нганну оценил бой Джонса и Гана: «Я был удивлен»