Молдавский: «Ган попался реально на детский прием»

Сегодня, 13:36
Боец Bellator Валентин Молдавский прокомментировал победу американца Джона Джонса над французом Сирилом Ганом.
«Думаю, что Сирил мог бы подтянуть борьбу, учитывая то, сколько он уже выступает. Как-то реально на детский прием попался, там было тысяча вариантов ухода от приема, а он постучал. Борьба у него на очень-очень низком уровне», — приводит «РБ Спорт» слова Молдавского.
Поединок между Джонсом и Ганом прошел 5 марта на турнире UFC 285. Теперь на счету американца 27 побед и одно поражение. Француз проиграл второй бой в карьере при 11 победах.