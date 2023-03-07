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Сегодня, 13:36

Молдавский: «Ган попался реально на детский прием»

Алина Савинова
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Боец Bellator Валентин Молдавский прокомментировал победу американца Джона Джонса над французом Сирилом Ганом.

«Думаю, что Сирил мог бы подтянуть борьбу, учитывая то, сколько он уже выступает. Как-то реально на детский прием попался, там было тысяча вариантов ухода от приема, а он постучал. Борьба у него на очень-очень низком уровне», — приводит «РБ Спорт» слова Молдавского.

Поединок между Джонсом и Ганом прошел 5 марта на турнире UFC 285. Теперь на счету американца 27 побед и одно поражение. Француз проиграл второй бой в карьере при 11 победах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valentin-moldavskij-gan-popalsya-real-no-na-detskij-priem/
Валентин Молдавский
Джон Джонс
Сирил Ган
ММА
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