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Сегодня, 16:21

Молдавский заявил, что не будет конкурировать с Немковым в тяжелом весе Bellator

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец Bellator Валентин Молдавский, выступающий в тяжелом весе, прокомментировал победу своего одноклубника Вадима Немкова в титульном бою с Йоэлем Ромеро.

«Я думал, что бой приблизительно так и пройдет, только считал, что у Вадика получится финишировать соперника, но Ромеро оказался очень крепким старичком. Вадя уверенно вел весь бой, но в концовке допустил ошибку. Такое бывает. Наверное, где-то подустал. Ромеро весь бой не тратил силы и испытывал свое здоровье на крепость. Принять столько урона и продолжать стоять — это какое надо иметь здоровье? Он перетерпел и даже забрал концовку. К возможному переходу Вадима в тяжелый вес отношусь спокойно. В любом случае мы с ним не будем конкурировать, потому что из одной команды. Если бы я прошел Линтона Вассела, сейчас бы сам дрался за титул, а так как я свои возможности упустил, теперь мне нужно выиграть пару боев и затем выходить драться за титул. Вадя как чемпион может зайти и сразу подраться за титул, если этого захочет», — приводит слова Молдавского MMA.Metaratigs.ru.

17 июня в главном событии турнира Bellator 297 в Чикаго российский боец Вадим Немков победил единогласным решением судей кубинца Йоэля Ромеро и в четвертый раз защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

30-летний Немков одержал 17 побед в ММА, потерпел 2 поражения и один бой признан несостоявшимся. На счету 46-летнего Ромеро 15 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах.

Беспроигрышная серия Немкова длится с июня 2016 года.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/moldavskii-my-ne-budem-konkurirovat-s-nemkovym-v-tyazhelom-vese-bellator-259474/
Вадим Немков
Валентин Молдавский
ММА
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