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ММА

Сегодня, 00:23

Монсон готов провести всю оставшуюся жизнь в России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-боец ММА Джефф Монсон прокомментировал информацию о том, что он проходит процедуру отказа от гражданства США.

«Я абсолютно готов провести всю свою оставшуюся жизнь в России! Это мой план уже долгое время: у меня здесь есть две красивые дочери и жена. У меня здесь очень много дел, которые нужно сделать до своей смерти. У меня тут открыто 27 бесплатных школ для детей по всей России. Моя жизнь в России! Мои цели тоже здесь», — приводит Legalbet слова Монсона.

52-летний Монсон в 2018 году получил российское гражданство. После этого он стал депутатом в Красногорске от партии «Единая Россия».

Он провел в ММА 87 боев, 60 раз одерживал победу и 26 раз потерпел поражение, 1 бой завершился ничейным результатом. Монсон выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), М1 и других организациях.

Джефф Монсон на&nbsp;отдыхе на&nbsp;Алтае. Джефф Монсон: «Даже не думаю о том, что когда-нибудь вернусь в США»

Источник: https://legalbet.ru/news/monson-zayavil-o-gotovnosti-provesti-vsyu-ostavshuyusya/
Джефф Монсон
ММА
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