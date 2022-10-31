Монсон не собирается завершать карьеру и проведет бои зимой

Представитель американского бойца с российским паспортом Джеффа Монсона заявил, что спортсмен не собирается заканчивать карьеру.

«Это неправда. Джефф [Монсон] не завершает карьеру. Он проведет бои в декабре и январе», — цитирует ТАСС представителя бойца.

29 октября Монсон провел поединок в промоушене Draka против Александра Ильясова. Бой был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара.

Ранее 51-летний Монсон говорил, что этот поединок станет для него последним в карьере. Боец провел 89 поединков, одержал 61 победу, 26 проиграл и еще два закончились вничью.