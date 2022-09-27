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ММА

27 сентября, 16:18

Монсон объяснил, почему сделал татуировку с Z

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Джефф Монсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ветеран ММА Джефф Монсон в интервью «СЭ» объяснил, почему сделал на шее татуировку с буквой Z.

«Я был в Донбассе много раз, может быть, 10-12 раз с 2016 года, - сказал Монсон «СЭ». - У меня там много друзей, и многих из них убила украинская армия. Это в знак солидарности и поддержки людей Донбасса.

Люди не знают, что происходит на территориях Луганска, Донецка. Они знают только про нападки России, и им проще сделать Россию плохой. В реальности же люди там страдают уже восемь лет, и эту историю начала Украина».

Джефф Монсон
ММА
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