Монсон объявил о выставочном поединке против Роя Джонса в Уфе

Боец ММА Джефф Монсон сообщил, что проведет выставочный поединок против Роя Джонса-младшего в Уфе.

«1 марта планирую выставочный бой по боксу против Роя Джонса. После этого я уйду окончательно», — цитирует Монсона ТАСС.

Боец ранее уже объявлял о завершении карьеры. В активе 53-летнего Монсона 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в ММА.

Монсон родился в городе Сент-Пол, расположенном в штате Миннесота (США). В 2018 году он получил российский паспорт, а в 2023-м отказался от гражданства США. В настоящее время боец является депутатом парламента Башкирии.