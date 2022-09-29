Монсон ожидает нокаута в поединке Романкевича и Каримова

Боец ММА Джефф Монсон ожидает нокаута в поединке между Исламом Каримовым и Петром Романкевичем, который состоится в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я не фанат и не смотрел все их бои, только отдельные куски и нарезки с ударами. Мы могли бы поговорить об этом, этот бой заслуженный. Что бы ни случилось, будет жарко, я уверен в этом. Это будет большой захватывающий бой, и также, думаю, будет нокаут», — приводит РЕН ТВ слова Монсона.

Каримов проведет бой с Романкевичем на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 30 сентября. В главном поединке турнира встретятся россиянин Вагаб Вагабов и американец Алекс Николсон.

РЕН ТВ покажет прямую трансляцию 30 сентября в 23.00 (мск). Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно приобрести по этой ссылке.