Монсон поддержал Трампа за слова о Хабибе: «Нурмагомедов вызывает уважение»

Боец ММА Джефф Монсон в комментарии «СЭ» отреагировал на слова экс-президента США Дональда Трампа о российском бойце, бывшем чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове.

Ранее Трамп назвал Нурмагомедова великолепным бойцом.

«Трампу нравится ММА. Как он мог сказать что-то плохое о Хабибе? Нурмагомедов — непобежденный чемпион, который вызывает уважение», — сказал Монсон «СЭ».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.