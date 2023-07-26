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Сегодня, 13:05

Монсон поддержал Трампа за слова о Хабибе: «Нурмагомедов вызывает уважение»

Артем Бухаев
Корреспондент
Джефф Монсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Боец ММА Джефф Монсон в комментарии «СЭ» отреагировал на слова экс-президента США Дональда Трампа о российском бойце, бывшем чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове.

Ранее Трамп назвал Нурмагомедова великолепным бойцом.

«Трампу нравится ММА. Как он мог сказать что-то плохое о Хабибе? Нурмагомедов — непобежденный чемпион, который вызывает уважение», — сказал Монсон «СЭ».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Джефф Монсон
Дональд Трамп
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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