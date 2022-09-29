Монсон поделился ожиданиями от поединка между Коваленко и Тарасовым

Боец Джефф Монсон поделился ожиданиями от поединка между Святославом Коваленко и Артемом Тарасовым в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Они оба классные, опытные и молодые парни. Я знаю Тарасова чуть больше и лучше. Он отличный боец, у него хорошее будущее, он очень успешен. Я просто действительно воодушевлен перед просмотром боя», — приводит РЕН ТВ слова Монсона.

Поединок Коваленко и Тарасова пройдет 30 сентября в турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном поединке турнира встретятся россиянин Вагаб Вагабов и американец Алекс Николсон.

РЕН ТВ покажет прямую трансляцию 30 сентября в 23.00 (мск). Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно приобрести по этой ссылке.