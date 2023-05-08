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Сегодня, 17:01

Монсон проведет мастер-классы в спортцентре «Сталинград» 9 мая в Волгограде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Волгоградской федерации школьного спорта Иван Селезнев рассказал, что американский боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон в День Победы проведет для молодых спортсменов нового центра единоборств «Сталинград» мастер-классы, специально для этого он приедет в Волгоград.

«В День Победы в центр приедет Джефф Монсон, проведет мастер-классы для детей. У нас дети-сироты, дети военнослужащих смогут заниматься бесплатно, малообеспеченным будут скидки. По всем спортивным направлениям. Мы думали долго о названии и решили, что это будет центр единоборства «Сталинград». Придет молодежь, которую мы воспитаем в духе народа-победителя», — приводит слова Селезнева ТАСС.

Накануне Дня Победы в городе-герое Волгограде открылся новый центр единоборств «Сталинград». Здесь будут тренироваться около 500 детей в возрасте от трех лет и взрослые. В залах центра организуют занятия по тхэквондо, дзюдо, боксу, кикбоксингу, каратэ, гребле, борьбе, а также экстатическим видам спорта — акробатике, фитнесу, растяжке.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/17701665
Джефф Монсон
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