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ММА

Сегодня, 10:22

Монсон проведет минимум три боксерских боя до конца карьеры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В команде Джеффа Монсона сообщили, что боец проведет как минимум три боксерских поединка по боксу до завершения карьеры.

«Джефф планирует еще провести как минимум три поединка по боксу», — приводит слова члена команды бойца ТАСС.

Ранее стало известно, что Монсон проведет выставочный боксерский поединок в Москве 13 марта.

52-летний Монсон в 2018 году получил российское гражданство. После этого он стал депутатом в Красногорске от партии «Единая Россия».

Он провел в ММА 87 боев, 60 раз одержал победу и 26 раз потерпел поражение, 1 бой завершился ничейным результатом.

Источник: https://tass.ru/sport/17113683
Джефф Монсон
ММА
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