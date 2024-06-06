Монсон рассказал, что чувствует себя русским

Российский боец ММА и депутат Джефф Монсон рассказал о том, что чувствует себя русским.

«Я чувствую себя русским, я давно живу в России. Во мне все меньше американского, не хочу с этим иметь ничего общего. Это политика захватничества», — приводит слова Монсона ТАСС.

В 2015 году Монсон подал заявление о получении российского гражданства, сославшись на то, что он чувствует себя «русским по духу». В 2018 году президент РФ Владимир Путин предоставил ему российское гражданство.

В своей карьере Монсон одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью.