Монсон рассказал, что ему постоянно поступают угрозы из США

Бывший боец ММА и депутат Джефф Монсон заявил, что постоянно получает угрозы из США из-за своих политических взглядов.

«Я постоянно получаю угрозы в разной форме. Это связано с тем, что я отказался от американского гражданства. Угрожают и из-за моей позиции по СВО, и по ситуации в Палестине. Но я уже привык к этому, даже члены моей семьи отвернулись», — приводит ТАСС слова Монсона.

В 2018 году Монсон получил российское гражданство, а спустя пять лет отказался от американского паспорта. Он переехал в Россию в 2013 году.

Монсон входит в Совет депутатов городского округа Красногорска и в состав парламента (Курултай) Республики Башкортостан. Он также заявлял о намерении в будущем избираться в Госдуму РФ.

В смешанных единоборствах Монсон одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Два поединка с его участием завершились вничью. В июле боец сообщил, что, скорее всего, завершил спортивную карьеру.