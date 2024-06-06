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Сегодня, 08:50

Монсон рассказал об угрозах из США из-за отказа от американского паспорта

Сергей Разин
корреспондент
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Боец ММА и депутат Джефф Монсон рассказал об угрозах из США после отказа от американского паспорта.

«Да, мне писали оттуда много гадостей. Угрожали. Я не могу общаться с родственниками, к сожалению», — приводит слова Монсона ТАСС.

В 2015 году Монсон подал заявление о получении российского гражданства, сославшись на то, что он чувствует себя «русским по духу». В 2018 году президент РФ Владимир Путин предоставил ему российское гражданство.

В своей карьере Монсон одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью.

Источник: https://tass.ru/sport/21010695
Джефф Монсон
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