Монсон рассказал об угрозах из США из-за отказа от американского паспорта

Боец ММА и депутат Джефф Монсон рассказал об угрозах из США после отказа от американского паспорта.

«Да, мне писали оттуда много гадостей. Угрожали. Я не могу общаться с родственниками, к сожалению», — приводит слова Монсона ТАСС.

В 2015 году Монсон подал заявление о получении российского гражданства, сославшись на то, что он чувствует себя «русским по духу». В 2018 году президент РФ Владимир Путин предоставил ему российское гражданство.

В своей карьере Монсон одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью.