Монсон считает Федора Емельяненко величайшим тяжеловесом ММА всех времен

Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» высказался о наследии Федора Емельяненко.

«Что касается наследия Федора, то он величайший тяжеловес ММА всех времен. Это даже не обсуждается, это факт. В расцвете сил в качестве чемпиона Pride он победил всех лучших чемпионов UFC и всех, кто бросил ему вызов. Он провел более 10 лет без поражений, встречаясь с лучшими бойцами мира. Это никогда не повторится», — сказал Монсон «СЭ».

Утром 5 февраля Федор Емельяненко проведет прощальный бой — реванш с Райаном Бейдером на Bellator 290.

«СЭ» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира Bellator 290.