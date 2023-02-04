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Сегодня, 21:55

Монсон считает Федора Емельяненко величайшим тяжеловесом ММА всех времен

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Федор Емельяненко.
Фото Global Look Press
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Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» высказался о наследии Федора Емельяненко.

«Что касается наследия Федора, то он величайший тяжеловес ММА всех времен. Это даже не обсуждается, это факт. В расцвете сил в качестве чемпиона Pride он победил всех лучших чемпионов UFC и всех, кто бросил ему вызов. Он провел более 10 лет без поражений, встречаясь с лучшими бойцами мира. Это никогда не повторится», — сказал Монсон «СЭ».

Утром 5 февраля Федор Емельяненко проведет прощальный бой — реванш с Райаном Бейдером на Bellator 290.

«СЭ» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира Bellator 290.

Федор Емельяненко&nbsp;&mdash; Райан Бейдер. Емельяненко — Бейдер: последний бой Федора. Онлайн-трансляция поединка

Джефф Монсон
Федор Емельяненко
ММА
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