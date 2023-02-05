Монсон о поражении Емельяненко: «Жаль, что последний бой Федора закончился так плохо»

Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Федора Емельяненко от Райана Бейдера на турнире Bellator 290.

46-летний россиянин проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

«Очень жаль, что последний бой Федора закончился так плохо. Многие знаменитости и известные бойцы пришли посмотреть, как он делает что-то особенное. Но Райан Бейдер — очень сильный соперник. Этот результат — всего лишь напоминание о том, насколько трудна борьба. Независимо от того, насколько вы хороши, тело не может вечно оставаться на самом высоком уровне», — сказал Монсон «СЭ».

После поражения от Бейдера Емельяненко объявил о завершении карьеры бойца. На счету россиянина 40 побед и 7 поражений в ММА.