КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:51

Монсон заявил, что отстранение от международных соревнований приводит к снижению интереса к спорту в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон поделился мнением о последствиях отстранения спортсменов сборной России от международных соревнований.

«Отстранение от международных соревнований — очень серьезный вопрос. Это не только мешает российским спортсменам выступать за границей, но и делает так, что молодые атлеты теперь не имеют возможности увидеть своих любимых спортсменов, представляющих Россию на крупных соревнованиях. Это, в свою очередь, приводит к снижению интереса к спорту в стране. Думаю, все последствия отстранения российских спортсменов еще только предстоит определить. Для федерального правительства и местных органов власти сейчас особенно важно продвигать молодежный спорт, сделать спорт доступным для всех и проводить местные соревнования, чтобы эти молодые спортсмены чувствовали себя особенными», — приводит слова Монсона «РБ Спорт».

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dzheff-monson-otstranenie-ot-mezhdunarodny-h-sorevnovanij-privodit-k-snizheniyu-interesa-k-sportu-v-rossii/
Джефф Монсон
UFC
ММА
0
Читайте также
Украина может выйти в группу «А» на ЧМ. Обыгравший ее Китай снова опозорился
Непомнящий буквально заставил Дина победить себя. Мнение Карякина
В США предложили способ решения конфликта на Украине
Один человек пострадал в результате взрыва в Мелитополе
Сербский доброволец назвал издевательства над русскими идеологией ВСУ
Штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции и технику ВСУ
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олейник пообещал устроить рубку с Оли Томпсоном

Чейл Соннен признался, что когда у него не было денег, он тренировался на парковке