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Сегодня, 17:22

Монсон заявил, что планирует учить арабский язык после принятия ислама

Алина Савинова
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Боец ММА и депутат Джефф Монсон рассказал, что планирует изучить арабский язык.

19 июня стало известно, что Монсон принял ислам. После этого он заявлял, что задумывается о смене имени.

«Я планирую изучить арабский язык. Это необходимость для общения, понимания многих процессов. Хотя я уже знаю несколько слов», — цитирует бойца ТАСС.

В 2018 году Монсон получил российское гражданство, а спустя пять лет отказался от американского паспорта. Он переехал в Россию в 2013 году.

В смешанных единоборствах Монсон одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью.

Источник: ТАСС
Джефф Монсон
ММА
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Монсон заявил, что думает сменить имя после принятия ислама