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Сегодня, 11:09

Монсон заявил, что завершил профессиональную карьеру

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джефф Монсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Боец ММА Джефф Монсон сообщил, что, скорее всего, завершил профессиональную карьеру.

«Думаю, моя профессиональная карьера подошла к концу», — цитирует Монсона РИА «Новости».

В своем последнем поединке 53-летний Монсон бился против Дилшода Мизироваиз Таджикистана. Судьи вынесли ничейный результат.

В 2018 году Монсон получил российское гражданство, а спустя пять лет отказался от американского паспорта. Он переехал в Россию в 2013 году.

В смешанных единоборствах Монсон одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Два поединка с его участием завершились вничью. В мае боец заявлял, что хочет завершить карьеру в 2024 году.

Источник: РИА «Новости»
Джефф Монсон
ММА
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