Мовлид Хайбулаев подерется с Даниэлем Торресом 8 июня в PFL

32-летний российский полулегковес Мовлид Хайбулаев (20-0) встретится с 29-летним австрийцем Даниэлем Торресом (14-6) в рамках регулярного сезона PFL 8 июня в Атланте, США, сообщает ESPN. В случае победы Хайбулаев может попасть в плей-офф PFL.

Хайбулаев в прошлом бою одолел Редзи Кудо (11-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 1 апреля в Лас-Вегасе, США.

Торрес прошлый бой проиграл Алехандро Флоресу Гарсии (22-4) единогласным решением судей. Бой состоялся 1 апреля в Лас-Вегасе, США.