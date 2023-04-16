Мовсар Евлоев подерется с Брайсом Митчеллом 6 мая на UFC 288

10-й номер рейтинга UFC в полулегком весе россиянин Мовсар Евлоев (16-0) проведет следующий бой против 11-го номера рейтинга американца Брайса Митчелла (15-1) 6 мая на UFC 288. Турнир пройдет в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США, сообщает Sherdog.

Евлоев в прошлом бою он одолел Дэна Иге (16-6) единогласным решением судей на UFC Fight Night. Бой состоялся 6 апреля 2022-го в Лас-Вегасе, США.

Митчелл потерпел первое поражение в карьере от Илии Топурии (13-0) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.