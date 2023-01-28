Мовсар Евлоев: «Предел Волкановски — Махачев»

Непобежденный российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев поделился ожиданиями от титульного боя в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

«С Волкановски я работал и в борьбе, и в стойке, и в комплексе, — сказал Евлоев «СЭ». — В спаррингах в Таиланде часто встречались с ним. Сам он хороший парень, хороший спортсмен, и, по-моему, он номер один в [рейтинге] pound-for-pound. Наверное, просто у всего есть предел, и, наверное, его предел... Даже не наверное, а точно Ислам Махачев».

Махачев и Волкановски возглавят турнир UFC 284, который состоится 11 февраля в Перте (Австралия).