Мухаммад Мокаев готов выйти на коротком уведомлении на UFC 284

22-летний британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) сообщил, что готов страховать бой новозеландца Кай Кара-Франса (24-10) и американца Алекса Переса (24-7) на UFC 284.

«Если Алекс Перес не сможет подраться с Кай Кара-Франсом 12 февраля в Австралии, UFC, позвони мне! Я недалеко, и я усердно готовлюсь», — написал Мокаев в Twitter.

Кара-Франс подерется с Пересом на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

Мокаев в прошлом бою одолел 32-летнего канадского бойца Малкольма Гордона (14-6) сабмишном в третьем раунде. Поединок состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.