Мокаев: «О'Мэлли классный парень! Раньше я думал о нем по-другому»

Мухаммад Мокаев изменил свое мнение о Шоне О'Мэлли после личной встречи с ним

22-летний британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) изменил свое мнение о Шоне О'Мэлли (15-1) после того, как встретился с ним лично.

«Шон О'Мэлли классный парень! Желаю ему всего наилучшего! Раньше я думал о нем по-другому», — написал Мокаев в Twitter.