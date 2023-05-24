Мухаммад Мокаев назвал себя «Бугименом» наилегчайшего дивизиона UFC

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) заявил, что никто не хочет принимать с ним бой.

«Только представьте, 22-летний парень вызывает на бой 33-летних мужчин из топ-15, и никто не принимает бой, — написал Мокаев в Twitter. — Я Бугимен наилегчайшего дивизиона! Они говорят, что я переоценен, что меня слишком раскрутили, что у меня нет кардио, нет БЖЖ, нет ударов, но они все равно не хотят драться со мной. Давайте, отберите у меня хайп, если сможете... Я никогда не отказывался ни от одного боя в своей жизни!»

Мокаев провел в UFC четыре поединка, и одержал четыре победы. В прошлом бою он одолел Жафела Фильо (14-3) сабмишном в третьем раунде. Поединок состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.