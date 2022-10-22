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Сегодня, 18:45

Мухаммад Мокаев победил Малкольма Гордона на UFC 280

Давид Хачатрян

22-летний британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (9-0) выиграл третий в этом году поединок. На этот раз он одолел 32-летнего канадского бойца Малкольма Гордона (14-6).

В начале поединка бойцы вступили в размен, после чего Мокаев перевел бой в партер. Весь первый раунд британец провел в позиции сверху. Во втором раунде уроженец Дагестана дрался в стойке с опущенными руками и мог даже пропустить удар, однако без труда вновь перевел канадца на землю. За минуту до конца раунда Гордон занял позицию сверху, и взял Мокаева на болевой— но ему не хватило времени. В третьем раунде Гордон кинул Мокаева через прогиб и занял позицию сверху. Тем не менее Мокаев смог реабилитироваться и провести болевой.

Поединок состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Мокаев в прошлом бою одолел Чарльза Джонсона (11-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) на UFC Fight Night 208. Турнир состоялся 23 июля в Лондоне, Великобритания.

UFC
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Мокаев — о победе над Гордоном: «Я недооценил этого парня, больше не могу допустить такого»