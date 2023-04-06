Мухаммад Мокаев: «Раньше я мыл маты, чтобы бесплатно тренироваться в зале»

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) сообщил, что планирует открыть свой зал, когда станет чемпионом UFC.

«Я хочу мотивировать молодое поколение, — сказал Мокаев BBC Radio 5 Live. — Сейчас я часто вижу на улицах молодежь. Как только я стану чемпионом UFC, я открою свой зал и заберу ребят с улиц.

Раньше я мыл маты, чтобы бесплатно тренироваться в зале. Я не мог позволить себе зал, поэтому я спросил владельца, что я могу сделать, чтобы тренироваться. Теперь я могу платить залу деньги. Если вы действительно любите что-то всем сердцем, то найдете способ заниматься этим, даже если у вас нет денег».

Мокаев одолел Жафела Фильо (14-3) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.