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Сегодня, 07:33

Мухаммад Мокаев: «Покажите мне бойца, который дрался бы чаще меня»

Давид Хачатрян
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Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) заявил, что никто в наилегчайшем дивизионе UFC не дерется так часто, как он.

«18 марта будет мой 4-й бой за 12 месяцев! Покажите мне другого бойца в наилегчайшем весе, который дрался бы чаще меня! Я не отказывался от поединков, кого бы в UFC мне ни предлагали, я дрался и просил имена погромче», — написал Мокаев в Twitter.

Мокаев проведет следующий бой против Жафела Кавальканте Фильо (14-2) 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

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