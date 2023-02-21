Мухаммад Мокаев: «Покажите мне бойца, который дрался бы чаще меня»

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) заявил, что никто в наилегчайшем дивизионе UFC не дерется так часто, как он.

«18 марта будет мой 4-й бой за 12 месяцев! Покажите мне другого бойца в наилегчайшем весе, который дрался бы чаще меня! Я не отказывался от поединков, кого бы в UFC мне ни предлагали, я дрался и просил имена погромче», — написал Мокаев в Twitter.

Мокаев проведет следующий бой против Жафела Кавальканте Фильо (14-2) 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.