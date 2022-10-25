Мухаммад Мокаев: «Я в одном бою от поединка за временный пояс чемпиона»

22-летний британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (9-0) заявил, что в ближайшее время он будет одним из главных претендентов на пояс чемпиона в наилегчайшем весе UFC.

«Я планирую стать самым активным бойцом и завоевать пояс, — отметил Мокаев на The MMA Hour. — Я очень близок к своей цели. Я считаю, что я, возможно, в одном бою от поединка за временный пояс чемпиона. Я хочу драться с парнями из топ-10 прямо сейчас. Люди думают, что я скучный боец, но покажите мне того, кто заслуживает боя за титул. Я самый активный в наилегчайшем дивизионе, и я готов драться с кем угодно».

22 октября на UFC 280 в Абу-Даби Мокаев одолел 32-летнего канадского бойца Малкольма Гордона (14-6) сабмишном в третьем раунде.