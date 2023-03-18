Мухаммед Мокаев: «Мое колено трещало каждую секунду, Херб Дин чуть ли не остановил бой»

Представляющий Великобританию Мухаммед Мокаев (10-0) прокомментировал победу над Джафэлом Фильо на турнире UFC 286 в Лондоне. 22-летний Мокаев победил удушающим приемом в третьем раунде.

«Херб Дин чуть ли не остановил бой, я знал, что соперник устанет от приема, но мое колено трещало каждую секунду... я также вышел на этот бой с травмированным плечом. Мне хотелось показать мастерское выступление для фанов, спасибо фанам за поддержку, я люблю вас. Мне нужно было закончить бой досрочно, я подрался в UFC четыре раза за 12 месяцев, мне 22 года, после этого боя я поднимусь на 10-е место в рейтинге. Я не знаю, кто, кроме Джона Джонса, делал подобное?» — сказал Мокаев в октагон-интервью.