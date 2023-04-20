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Сегодня, 13:36

Мухумат Вахаев: «Пономарев никакой не борец, он — мешок»

Давид Хачатрян
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33-летний тяжеловес ACA Мухумат Вахаев (11-6) уверен в своей победе над экс-чемпионом AMC Fight Nights в тяжелом весе Григорием Пономаревым (6-2).

«Мне повезло. Он — большой, крепкий парень, я уважаю всех своих соперников, но я считаю, что Пономарев для меня — это очень удобный соперник, — сказал Вахаев «СЭ». — Во всех аспектах: в ударке, в борьбе. Да, он нахимарится, будет физически очень мощным, но я готов. Я досрочно загоню его, куда надо. Может быть, все закончится в первом раунде.
Большое дерево шумно падает. Я всем докажу, что он не чемпион. Да, я смотрел его бои с Юсупом Шуаевым. Отключили один раз рубильник ему, отрубили. Во второй раз он выиграл. Он никакой не борец, он — мешок. Нет у него борьбы, какая борьба? С кем он боролся? С кем?! Юсуп Шуаев — это ударник, он его уронил в ударке, поэтому Григорий и полез в борьбу».

Пономарев подписал контракт с ACA и выступит в Гран-при в тяжелом весе против Вахаева 21 июля в Сочи на ACA 160.

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