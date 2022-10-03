Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:54

Мурад Рамазанов подерется с бойцом, отказавшимся от контракта с UFC

Давид Хачатрян

Российский непобежденный средневес ONE Championship Мурад Рамазанов (11-0) готов встретить одного из сильнейших бойцов за пределами UFC. 2 декабря Рамазанов подерется с 27-летним хорватом Роберто Солдичем (20-3), завоевавшим пять чемпионских поясов в различных европейских промоушенах, в том числе в KSW. Поединок состоится на SM Mall of Asia Arena в Пасай, Филиппины. Об этом сообщает MMA Fighting.

Солдич мог перейти в UFC, но отказался от контракта с американской лигой в пользу ONE Championship. «UFC сделали мне отличное предложение, но ONE Championship — это самая большая организация боевых искусств в мире», — говорил Солдич в интервью The MMA Hour.

Солдич идет на серии из семи побед. В прошлом бою он нокаутировал поляка Мамеда Халидова (35-8) во втором раунде. Бой состоялся 18 декабря 2021 года на KSW 65.

ММА
0
Читайте также
В Израиле спортсмены и спортсменки обязаны служить в армии. Но у них есть привилегии
Суперзвезду российской гимнастики забрали под венец с Олимпийского бала
Певец Константин Легостаев пропал без вести в Сочи
В ЛНР сообщили о колоссальных потерях ВСУ при попытках атаковать
Министр обороны Германии опровергла слова главы минздрава ФРГ о войне с Путиным
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Ронда Роузи ставит фанатов WWE выше фанатов UFC