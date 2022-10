Мурад Рамазанов подерется с бойцом, отказавшимся от контракта с UFC

Российский непобежденный средневес ONE Championship Мурад Рамазанов (11-0) готов встретить одного из сильнейших бойцов за пределами UFC. 2 декабря Рамазанов подерется с 27-летним хорватом Роберто Солдичем (20-3), завоевавшим пять чемпионских поясов в различных европейских промоушенах, в том числе в KSW. Поединок состоится на SM Mall of Asia Arena в Пасай, Филиппины. Об этом сообщает MMA Fighting.

Солдич мог перейти в UFC, но отказался от контракта с американской лигой в пользу ONE Championship. «UFC сделали мне отличное предложение, но ONE Championship — это самая большая организация боевых искусств в мире», — говорил Солдич в интервью The MMA Hour.

Солдич идет на серии из семи побед. В прошлом бою он нокаутировал поляка Мамеда Халидова (35-8) во втором раунде. Бой состоялся 18 декабря 2021 года на KSW 65.