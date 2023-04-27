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ММА

27 апреля, 22:45

Гассиев: «Планы? Хочу стать чемпионом мира в супертяжелой весовой категории»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боксер Мурат Гассиев ответил на вопрос о том, с какими соперниками хочет боксировать в следующих поединках.

«С кем хочу боксировать? Хочу стать чемпионом мира в супертяжелой весовой категории. Кто владеет поясами, с ними и хочу встретиться. Но сейчас пока возможности нет, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть», — сказал Гассиев журналистам на турнире Pravda Old School Boxing во Владикавказе.

В последнем поединке, который состоялся 3 марта в Ереване, Гассиев нокаутировал американца Майка Балогуна и завоевал вакантный пояс WBA Intercontinental в тяжелом дивизионе.

Бокс
Мурат Гассиев
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