Гассиев: «Планы? Хочу стать чемпионом мира в супертяжелой весовой категории»

Российский боксер Мурат Гассиев ответил на вопрос о том, с какими соперниками хочет боксировать в следующих поединках.

«С кем хочу боксировать? Хочу стать чемпионом мира в супертяжелой весовой категории. Кто владеет поясами, с ними и хочу встретиться. Но сейчас пока возможности нет, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть», — сказал Гассиев журналистам на турнире Pravda Old School Boxing во Владикавказе.

В последнем поединке, который состоялся 3 марта в Ереване, Гассиев нокаутировал американца Майка Балогуна и завоевал вакантный пояс WBA Intercontinental в тяжелом дивизионе.