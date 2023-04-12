Мурзаканов пообещал разобрать американца Джейкоби в октагоне

Российский полутяжеловес Азамат Мурзаканов высказался о предстоящей встрече с американцем Дастином Джейкоби.

«Подготовка прошла по плану: подготовка и все остальное. Как вы заметили, с весогонкой у меня особых проблем нет. Поэтому все отлично. Джейкоби — очередной обычный довольно опытный боец. Может быть, чуть неудобный, но ничего страшного. Видел его бои с Ионом Куцелабой и Максимом Гришиным. Досконального разбора не проводил. Чего его разбирать? Разбирать надо в октагоне, а не на словах», — цитирует Мурзаканова Metaratings.ru.

Поединок между россиянином и Джейкоби пройдет 15 апреля в рамках турнира UFC on ESPN 44 (UFC Kansas City).