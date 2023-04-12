Мурзаканов считает, что у Павловича большие шансы на победу над Джонсом

Сегодня, 17:05
Российский полутяжеловес Азамат Мурзаканов оценил шансы Сергея Павловича стать чемпионом UFC.
«У Павловича большие шансы на победу над Джоном Джонсом. Он хорошо себя проявляет, уверенно идет. Павлович способен конкурировать с любым тяжеловесом. Сейчас ему предстоит бой с Кертисом Блейдсом. Американец может победить только в том случае, если сам Павлович совершит какую-то грубейшую ошибку. Только тогда Блейдс выиграет», — цитирует Мурзаканова Metaratings.ru.
30-летний Павлович одержал в UFC пять побед подряд. 22 апреля россиянин проведет поединок с американцем Кертисом Блейдсом.