Мурзаканов считает, что у Павловича большие шансы на победу над Джонсом

Российский полутяжеловес Азамат Мурзаканов оценил шансы Сергея Павловича стать чемпионом UFC.

«У Павловича большие шансы на победу над Джоном Джонсом. Он хорошо себя проявляет, уверенно идет. Павлович способен конкурировать с любым тяжеловесом. Сейчас ему предстоит бой с Кертисом Блейдсом. Американец может победить только в том случае, если сам Павлович совершит какую-то грубейшую ошибку. Только тогда Блейдс выиграет», — цитирует Мурзаканова Metaratings.ru.

30-летний Павлович одержал в UFC пять побед подряд. 22 апреля россиянин проведет поединок с американцем Кертисом Блейдсом.