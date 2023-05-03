Мусаев считает, что Иван Емельяненко победит в бою с Ледневым

Мастер спорта по кикбоксингу Тимур «Золотой» Мусаев рассказал, чего ждет от поединка Ивана Емельяненко и Алексея Леденева, который состоится 26 мая в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Иван Емельяненко — дебютант для медиапространства, но как говорили Александр и Федор, он так же с ними занимался, он мастер спорта. У Леденева просто не хватит бэкграунда в этом бою. Ставлю на победу Емельяненко — 60 на 40», — цитирует Мусаева РЕН ТВ.

Для Ивана бой против Леденева станет дебютным в ММА. При этом самый младший из братьев Емельяненко является мастером спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

26 мая состоится очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера схлестнутся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон.