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Сегодня, 03:49

Мусалов — о желании провести бой с Дивничем: «Макс говорит, что все мигранты плохие»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский кулачник, боксер и боец ММА Хайбула Мусалов высказался о желании провести поединок с Максимом Дивничем.

«Я чуть люблю комментарии почитать. Кажется, что все хотят, чтобы я с ним [подрался]. Макс Дивнич не стесняется в высказываниях, — сказал Мусалов на пресс-конференции после турнира «Наше Дело 83». — Он не думает о том, заденет или не заденет. Высказывается про мигрантов, что все [они] все плохие. Я скажу, что нет плохой нации, а есть плохие люди».

На турнире «Наше Дело 83», который проходил 25 мая в Сочи, Мусалов единогласным решением судей победил Дамила Шарафутдинова. Мусалов весил меньше соперника на 40 кг.

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