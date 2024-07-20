Мусалов: «Бой против Фомичева — хороший шанс для Халидова заявить о себе»

Экс-чемпион Hardcore FC, боец лиги «Наше Дело» Хайбула Мусалов поделился мыслями о поединке между Олегом Фомичевым и Мурадом Халидовым.

«Я не следил за кулачной карьерой Олега. Были ли у него в оппозиции боксеры уровня мастера спорта международного класса? Фомич — боец высокого уровня, в поединке с Сосланом Асбаровым он показал себя. А Мурада Халидова я знал с 2008 года. Тогда молодой был я, в профессионалах хотел выступать. А Мурад к тому моменту уже был звездой, планировал боксировать за океаном. У него было восемь или девять побед подряд. Со временем я узнал, что Халидов попал в тюрьму, а потом вышел. У него есть хорошая база. Сейчас у Фомичева будет уровневый оппонент. То, что Мурад показывал в первых боях и то, что он показывает сейчас, — это разные уровни. Первые его поединки проходили сразу после отсидки. Он не влился в тренировочный процесс. А сейчас он хорошо набрал, Али Пидуриев, его тренер, разработает хороший план. Пока фанаты Top Dog воспринимают Халидова как спортсмена с нулевым рекордом в кулачке. Но у Халидова есть большой шанс заявить о себе», — приводит слова Мусалова MMA.Metaratings.ru.

Фомичев и Халидов проведут поединок на турнире Top Dog 30 20 июля. Изначально соперником Фомичева должен был стать Игорь Ионов, но из-за травмы спортсмен не смог продолжать подготовку к бою.