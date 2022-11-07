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Сегодня, 17:05

Мышев заявил, что Муртазаев не позволит Алмейде одержать победу

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский боксер Владимир Мышев рассказал, почему уверен в победе российского кикбоксера Ислама Муртазаева против бразильца Сезары Алмейды.

Они сразятся в одном из поединков «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

«В этом поединке я буду болеть за нашего соотечественника Ислама. И я, опять же, уверен, что он одержит победу. Возможно, этот поединок продолжится всю дистанцию. Такое возможно, но я уверен, что Ислам победит в этом бою», — отметил Мышев.

Он заявил, что посмотрел несколько последних боев Алмейды, но знаком с ним не очень хорошо. При этом все равно уверен в победе россиянина.

«С бразильцем не так хорошо знаком. Я посмотрел его некоторые последние выступления. Но не успел его хорошо разобрать. Но я думаю, что Ислам успел его хорошо разобрать, поэтому все получится», — сказал Мышев РЕН ТВ.

В главном бою вечера на ринге сразятся россиянин Владимир Минеев и бразилец Фернандо Родригес.

Поединок, напомним, состоится 18 ноября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1043130-myshev-zaiavil-chto-murtazaev-ne-pozvolit-almeide-oderzhat-pobedu
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