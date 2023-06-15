На ПМЭФ стартовал Кубок стран ШОС по кикбоксингу

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 15 июня стартовал турнир по кикбоксингу Кубок Стран ШОС (Шанхайская организация сотрудничества).

Спортсмены — представители России, Китая, Индии, Ирана и других стран, входящих в ШОС, разыграют кубки в двух весовых категориях.

Всего запланировано десять поединков. В главном бою вечера российский кикбоксер Владислав Туйнов встретится с опытным Хаофенг Таном из Китая. Также пройдет бой с участием легенды российского боевого спорта Александра Стецуренко, оппонентом которого будет белорус Максим Сподаренко.

Бои главного карда начнутся в 22:00 по московскому времени.