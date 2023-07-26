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Сегодня, 12:54

На турнире ACA 161 в Москве пройдут 6 боев Гран-при

Виталий Косик
Корреспондент
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В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках» на ACA 161 пройдет сразу шесть боев в Гран-при различных весовых категорий.

В главном бою чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов проведет защиту титула против экс-чемпиона организации Саламу Абдурахмановыма. Победитель боя продолжит полуфинальный путь в «восьмерке» Гран-при.

В соглавном бою экс-чемпион AMC Fight Nights Григорий Пономарев дебютирует в ACA и первом же бою столкнется с экс-чемпионом ACA Мухаматом Вахаевым.

11 августа в бою Пономарев-Вахаев определится полуфиналист Гран-при ACA в «королевском» тяжелом весе.

Российский боец, экс-чемпион AMC Fight Nights Вартан Асатрян дебютирует 11 августа четвертьфинальным поединком Гран-при в наилегчайшем весе против представителя Таджикистана Азама Гафорова.

Бой между экс-чемпионом промоушена Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, представителя Таджикистана Фаридуном Одиловым и российским бойцом Эльханом Мусаевым состоится в рамках четвертьфинала Гран-при в полутяжелом весе на ACA 161.

Экс-чемпион легчайшего дивизиона АСА россиянин Магомед Бибулатов проведет поединок против грузинского бойца Важа Циптаури в рамках четвертьфинала Гран-при в легчайшем весе.

Американский мма-боец Крис Ханникат в четвертьфинальном бою Гран-при в среднем весе подерется с российским спортсменом Абдул-Рахманом Джанаевым.

Четвертьфинальный бой Гран-при в полулегком весе между американцем Ленсом Палмером и российским «Охотником за головами» Бибертом Туменовым перешел в кард 162 турнира из-за травмы американца и пройдет 2 сентября на ACA 162 в Краснодаре.

ММА
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