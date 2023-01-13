Насруддин Имавов — о том, что его называют Кавказцем 2.0: «Для меня важны и шоу, и победа»

Топовый боец среднего веса UFC Насруддин Имавов в интервью «СЭ» поделился реакцией на характеристику «Кавказец 2.0», которую ему дал его тренер Фернанд Лопес.

— Фернанд Лопес, твой главный тренер, назвал тебя Кавказцем 2.0. То есть от прежнего поколения кавказцев ты взял силу и скромность, но добавил к ней зрелищность.

— Конечно, я очень много вкладываю в зрелищность. Я не только для себя дерусь, для публики тоже. Те, кто приходит, они хотят увидеть шоу, и UFC тоже хотят это увидеть. Для меня важны победа и шоу, а не только победа.

— Ты можешь у Лопеса совет по жизни спросить какой-то?

— Бывает такое. Так не спрашиваю, сам говорит. (Смеется.) Мы с ним в пути бываем, в самолете очень долго, в отеле. И вот так общаемся, советы дает. Например, когда мы приехали в зал первый раз, он нам нашел жилье. Как я говорил, в Париже очень трудно найти его, и он нашел рядом с залом.

В ночь на 15 января Имавов подерется с Шоном Стриклэндом на UFC Vegas 67.