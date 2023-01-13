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Сегодня, 21:10

Насруддин Имавов: «Оторвем Стриклэнду голову по-умному»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Насруддин Имавов.
Фото Соцсети
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Топовый боец среднего веса UFC Насруддин Имавов в интервью «СЭ» поделился мнением о предстоящем сопернике Шоне Стриклэнде.

— У тебя в последний момент поменялся соперник — вместо Келвина Гастелума выходит Шон Стриклэнд — и вместе с этим поменялась весовая, теперь ты будешь драться в 93 кг. Как это упростило весогонку?

— Мне весогонка никогда трудно не давалась. Я дерусь на 84 кг и, когда нет боев, вешу 89 кг, максимум 90. Я не делаю сауны даже. То есть мне на 84 не трудно, а на 93 можно и сладости поесть. Сейчас вот мороженое поел очень хорошо. (Смеется.)

— Ты сказал La Sueur интересную фразу, что «мы оторвем Стриклэнду голову по-умному». Что имел в виду?

— Оставаться спокойным, потому что в последнем бою в Париже я был чуть эмоциональным. Он много разговаривал, плохие вещи говорил, из-за этого я был на нервах, хотел сделать ему больно. Сейчас будем бить, но оставаться спокойными. Потому что он тоже, скорее всего, будет болтать. Но в этот раз я не дам залезть себе в голову.

В ночь на 15 января Имавов подерется с Шоном Стриклэндом на UFC Vegas 67.

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Насруддин Имавов: «Французы очень экономные на деньги, но Ган не такой»

Стриклэнд перевесил Имавова перед боем в UFC