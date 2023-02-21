Нассурдин Имавов успешно перенес операцию на лодыжке

Полусредневес UFC Нассурдин Имавов (12-4) сообщил, что не сможет тренироваться в течение следующих нескольких месяцев из-за операции на ноге.

«Привет, ребята. Операция на моей лодыжке прошла отлично, и теперь мне нужно быть с ней полегче в течение следующих нескольких месяцев. Отдых будет ключевым фактором, но не волнуйтесь, я не дам себе расслабиться и буду использовать эти ближайшие месяцы с умом, чтобы стать лучше во всех других аспектах, в которых могу!» — написал Имавов в Twitter.

Шон Стрикленд (26-5) победил Имавова единогласным решением судей. Бой состоялся 14 января на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе, США.