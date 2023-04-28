Первый тренер Алекса Перейры: «Он был прогнившим алкоголиком»

Наставник экс-чемпиона UFC в среднем весе Алекса Перейры (7-2) Белокуа Вера вспомнил, какие у него были первые впечатления от бразильца.

«Я сильно давил на него, поэтому я ударил его прямо в живот, и он упал, — сказал Вера в интервью MMAFighting. — Я подумал: «Черт, он слабак. Неужели я зря трачу на него время?» Он поднялся через несколько секунд, и я увидел слезы в его глазах. Я понял, что он не был слабым, он был воином. Он был прогнившим внутри из-за злоупотребления алкоголем, он был пропитан этой гнилью. Было нелегко превратить его в того, кем он стал».

Исраэль Адесанья (24-2) нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.