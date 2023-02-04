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Сегодня, 01:21

Наврузов — перед боем с Родригесом: «Если я чисто попадаю, люди падают»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Гаджи Наврузов поделился ожиданиями от боя с бразильцем Фернандо Родригесом. Бой по правилам кикбоксинга состоится 17 февраля в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В августе 2022 года россиянин проиграл бразильцу раздельным решением судей, однако затем результат пересмотрели на ничью.

«Два раунда я хорошо, считаю, подрался. Третий отдал. Два раунда — моих, это мое личное мнение. Сейчас вам ожидать только нокаута от меня. Потому что сейчас я готов совершенно по другому. Если я чисто попадаю, люди падают. Он мне попадал — ударов, может, 10, и я их спокойно выдержал. А так, большой, огромный, толстенький, веселый бразилец», — приводит РЕН ТВ слова Наврузова.

Главным событием вечера станет сражение белоруса Петра Романкевича и бразильца Сауло Кавалари. Также в этот день звезда поп-ММА Артем Тарасов выйдет на ринг против Давида Хачатряна, чемпиона Армении по кикбоксинг, а Ислам Муртазаев подерется с Сергеем Пономаревым.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1072319-gadzhi-avtomat-obeshchaet-otpravit-rodrigesa-v-nokaut
ММА
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